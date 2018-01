Zona Oreto, bimbo apre una cabina dell'Enel e viene colpito da una scarica elettrica: è grave

Un bimbo di 7 anni, oggi pomeriggio, è stato colpito da una scarica elettrica ed è rimasto gravemente ferito. Intorno alle 17 si trovava in via Gaspare Palermo, nella zona di via Oreto, quando per gioco ha aperto una cabina dell'Enel con un oggetto metallico. Poi ha appoggiato quest'ultimo sui fili elettrici.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, fornita dalla polizia, da qui sarebbe scaturito il corto circuito e le fiamme. Il piccolo è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell'ospedale Civico dove è stato ricoverato con una prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operai dell'Enel.