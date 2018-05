Bimbo di 6 anni azzannato da un cane per strada, allarme randagismo a Roccamena

Bimbo azzannato da un randagio per le strade di Roccamena. E’ accaduto negli scorsi giorni nella via Libertà del paesino che sitrova a pochi chilometri da Corleone. A liberare il bambino di 6 anni dalle fauci del cane sono stati alcuni passanti e i parenti che lo hanno portato prima alla guardia medica e poi nell’ospedale più vicino.

La vittima dell’aggressione ha riportato alcune ferite al torace e alle braccia, ma le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Fondamentale il tempestivo intervento di chi, incredulo, stava assistendo a quella scena. Dopo l’accaduto il padre, un agricoltore della zona, si è presentato ai carabinieri per sporgere formale denuncia.

Il giorno prima un altro cittadino di Roccamena ha vissuto un’altra tragica storia. "Come ogni mattina - scrive Vincenzo Russo - stavo portando fuori la mia cagnolina per una tranquilla passeggiata. Giungendo in piazza prima di me è stata subita azzannata e lasciata in fin di vita dai cani randagi". Anche lui, dopo l’accaduto, ha presentato una denuncia contro l’Amministrazione comunale.