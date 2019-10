Il "venerdì per il futuro" dell’Istituto Minutoli: bimbi piantano albero sul Monte Pellegrino

I bambini dell’Istituto Minutoli si sono dati appuntamento alle pendici del Monte Pellegrino, lato Mondello, per ripulire l'area dai rifiuti e piantare un albero. L'iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Marcello Susinno e dal vice presidente di Circoscrizione Antonio Nicolao per evidenziare la necessità di preservare alcune aree di pregio della città e puntare alla salvaguardia del bene comune. In campo anche gli operatori della Rap.

"Nel corso della mattinata - dicono gli organizzatori - si è puntato il dito contro chi persevera nell’abbandonare i rifiuti ovunque spiegando che ci sono tanti buoni motivi per dire che 'sei sciocco' se abbandoni l'immondizia per strada. La Rap – concludono Susinno e Nicolao - sta facendo degli sforzi straordinari per tenere pulita la città, è anche vero che deve fare di più ma anche i cittadini devono fare anche la loro parte".