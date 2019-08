La notte di fuoco di Palermo: divorati ettari di vegetazione, sfollate circa 80 persone

Una ventina di famiglie sfollate (circa 80 persone) ed ettari di vegetazione distrutti. E' il bilancio della notte di fuoco di Palermo. Dall'alba i canadair sono tornati in volo e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai sul monte Caputo, a Monreale, e sul monte Grifone, sopra Bonagia. Dalla centrale operativa fanno sapere che gli incendi vicino alle case sono stati domati ma "la situazione rimane d'emergenza". Per oggi pomeriggio è già stata diffusa una nuova allerta.

In azione per combattere i roghi, alimentati dal forte vento di scirocco, 130 unità e 35 mezzi dei vigili del fuoco; 81 unità del Corpo forestale della Regione siciliana; 50 unità dei carabinieri; 30 della polizia; 10 pattuglie della polstrada e una della guardia di finanza. In azione anche un'autobotte, due unità messe a disposizione dalla città metropolitana e sette autoambulanze del 118. La maggior parte dei residenti delle case evacuate a San Martino delle Scale sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano di Monreale. Sfollate quattro famiglie a Trabia.

A Palermo le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni in contrada Falsomiele e alle pendici delle colline nel quartiere Villagrazia. Gli incendi hanno devastato anche la Provincia. Secondo quanto si legge in una nota della prefettura di Palermo, che ieri sera ha attivato il Centro di coordinamento soccorsi - già in pre allarme dal pomeriggio dell'1 agosto - ci sono stati roghi nei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Camporeale, Cerda, Misilmeri, Monreale, Partinico, Terrasini, Torretta e Trabia.