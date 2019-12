VIDEO | Palermo capitale della cultura, impatto sulla città da oltre 16 milioni

Questa mattina presso l'Archivio storico comunale, il sindaco Leoluca Orlando ha presentato alla stampa il report sulle attività che hanno visto protagonista la città di Palermo nel 2018 come Capitale italiana della Cultura. Il dettaglio del report è stato presentato da Marta Rossi, delegata della Human Foundation, che ha redatto lo studio su incarico della Fondazione Sant'Elia, presenti, tra gli altri, l'assessore alle CulturE, Adham Darawsha e Andrea Cusumano, assessore al ramo nel periodo si Palermo Capitale della Cultura.

Tra i dati interessanti emersi quello di un impatto economico diretto di poco superiore ai 16 milioni di euro che riguardano le spese sostenute dai visitatori arrivati a Palermo per assistere ai numerosi eventi presenti nei Cartelloni delle istruzioni e delle manifestazioni. Questi sono stati circa 2.700 per un investimento complessivo di circa 39 milioni di euro e che ha visto coinvolti ben 33 partner.

Il report ha sostanzialmente analizzando l'iniziativa attraverso i criteri di rilevanza, sostenibilità, efficacia, processo ed efficienza, condotta tre livelli, ovvero, l'indagine sugli effetti socioeconomici e socioculturali sul tessuto turistico-ricettivo locale, l'analisi del sistema di partenariato tra istituzioni culturali e una 'sentiment analysuis' tesa a identificare variazioni nella percezione della città di Palermo da parte dei suoi fruitori. Questo lavoro è stato realizzato anche attraverso interviste e questionari.

“I numeri e i dettagli emersi oggi dal report – ha dichiarato il sindaco Orlando – non solo conferma il nuovo percorso culturale e la nuova visione di comunità di cui gode Palermo, ma conferma anche che la cultura è economia. Oggi ci rendiamo conto del patrimonio ottenuto grazie a questa iniziativa e la città va ancora e sempre più avanti nonostante non sia più Capitale italiana della cultura, perché oramai la cultura è ben radicata e lo dimostra anche il sempre più crescente numero di turisti che decidono di visitare Palermo. Un ringraziamento va anche ai partner che hanno investito in questa iniziativa a conferma dell'attrattività di Palermo".

'Palermo capitale italiana della cultura 2018' – ha sottolineato l’assessore alle CulturE, Adhanm Darawasha, ha confermato, di fatto, una città viva anche dal punto di vista culturale e che proprio attorno alla cultura e alle culture costruisce i propri processi di sviluppo".