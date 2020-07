Fine della telenovela: biglietto unico per bus, tram e treni a 5,50 euro al giorno

Da domani si potrà viaggiare su bus, tram e treni con un biglietto unico giornaliero. Trenitalia, Regione, Comune e Amat hanno finalmente trovato l'intesa che consente - dopo undici anni - ai palermitani (e si spera anche ai turisti) di prendere i mezzi pubblici con un solo ticket.

L'ultima "apparizione" del cosiddetto biglietto integrato nel territorio comunale è datata marzo 2009: scaduta la convenzione, Amat e Trenitalia non sono più riusciti a rinnovarla perché in disaccordo sulle percentuali dei guadagni dei titoli di viaggio. Nel frattempo, in città sono state realizzate 4 linee di tram e la domanda di mobilità è cresciuta. I passeggeri però sono stati finora costretti ad acquistare due ticket diversi, a costi diversi, e vani sono stati i tentativi di reintroduzione del biglietto unico.

Adesso la svolta di questa lunga telenovela. Il ticket giornaliero integrato avrà un costo di 5,50 euro; mentre i ragazzi fino a undici anni accompagnati da un adulto viaggeranno gratuitamente. Una promessa mantenuta, come aveva anticipato lo scorso dicembre l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, durante la presentazione dei treni Pop. "Con il biglietto unico semplifichiamo gli spostamenti dei cittadini e dei turisti - ha sottolineato oggi Iacono, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo d'Orleans -, consentendo una esperienza di viaggio più intermodale. Il biglietto integrato contribuirà ad avere un futuro più sostenibile e sarà una valida alternativa al mezzo privato".

L'iniziativa sarà replicata anche a Catania e Messina. "Abbiamo l'esigenza di facilitare i passeggeri e incoraggiarli a utilizzare i mezzi pubblici - ha spiegato il presidente della Regione, Nello Musumeci - anche per decongestionare il traffico nelle grandi città. Siamo davanti a una soluzione nuova per la Sicilia, il progetto sperimentale parte da Palermo ma sarà esteso anche a Catania e Messina. Speriamo di potere coinvolgere nell'iniziativa anche gli aeroporti".

Da parte del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, un liberatorio "finalmente": "Abbiamo realizzato il desiderio di chi appoggia la mobilità sostenibile - ha concluso il primo cittadino -. Siamo davanti a un'importante collaborazione che porta a un'integrazione dei servizi ferroviari con quelli dell'Amat, che diventa sempre più un'azienda leader nel settore del trasporto pubblico locale".