Viale dei Picciotti, biglietti dei bus gratis per chi porta i rifiuti al centro di raccolta

Biglietti dei bus gratuiti per chi porta i rifiuti differenziati nel centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti. Rap e Amat hanno formalizzato oggi una convenzione che prevede la consegna ai cittadini di un ticket giornaliero (del valore di 3,50 euro) ogni 150 punti accumulati. L'attribuzione dei punti dipende dalle quantità e dalla tipologia dei rifiuti, che verranno pesati dal personale Rap prima di essere conferiti. Dopo ogni pesatura, agli utenti del Ccr verrà rilasciato uno scontrino.

Nel regolamento, messo a punto dalle due aziende partecipate, è allegata una tabella in cui sono riportati i punteggi assegnati alle diverse frazioni merceologiche: carta e cartone, plastica, metallo (acciaio e alluminio), vetro, rifiuti biodegradabili di mensa e cucina, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi integri), legno e altri tipi di rifiuti ingombranti.

Per gli scontrini finora emessi, la Rap comunicherà gli utenti del Ccr di viale dei Picciotti (l'unico ad essere dotato di bilancia, al Borgo Vecchio non c'è ancora) le date in cui potranno essere consegnati per calcolare i punti accumulati. Secondo quanto si apprende, la consegna dovrebbe avvenire attorno alla metà del prossimo mese di novembre.

"Questa convenzione - spiega Giuseppe Norata, presidente della Rap - è un incentivo alla differenziata per la collettività. L'obiettivo è mantenere pulita la città e sconfiggere il fenomeno dilagante delle discariche di ingombranti. Nei prossimi giorni sarà reso definitivamente pubblico il regolamento sottoscritto con l'Ama secondo i nuovi accordi". Michele Cimino, amministratore unico di Amat, aggiunge che "sono allo studio ulteriori incentivi che prevedono alla fine di un arco temporale annuale la consegna gratuita di una tessera 'Amigo' per car e bike sharing".

Soddisfatto per l'accordo anche Giusto Catania, assessore comunale all’Ambiente e alla Mobilità: "Ancora una volta abbiamo scelto di investire sulla mobilità sostenibile, Rap sta erogando buoni per favorire la mobilità collettiva e il trasporto pubblico, disincentivando l'uso dell'auto privata. Questo accordo rientra in una visione di città che vuole diventare sempre più ecologica, investendo sulla mobilità sostenibile e sulla riduzione dei rifiuti". Gli fa eco il sindaco Orlando: "E' la conferma operativa di un percorso indicato dall'amministrazione comunale, volto a promuovere in ogni settore della vita cittadina la raccolta differenziata e che trova riscontro nella convenzione delle due Aziende pubbliche comunali Rap e Amat”.

"L'accordo tra Rap e Amat sui premi per i palermitani che riciclano di più è un segnale positivo, anche se arrivato con grande ritardo - dice Toni Sala, capogruppo di Palermo 2022 - Ovviamente l'amministrazione comunale non può limitarsi a questo: bisogna coinvolgere anche le attività commerciali per allargare il quadro della scontistica a disposizione dei cittadini virtuosi e arrivare infine a uno taglio reale della Tari per chi segue le regole".

Quelle evidenziate dal consigliere Sala non sono le uniche criticità. Oltre ai ritardi - il Ccr di viale dei Picciotti è aperto da quasi undici mesi - va ricordato che l'altra maxi isola ecologica, quella di piazza della Pace al Borgo Vecchio, è sprovvista di bilancia per la pesatura dei rifiuti. Questo perché la Rap intende fare una gara unica per l'acquisto delle bilance da piazzare nei nuovi Centri comunali di raccolta. Con un atto di Giunta, infatti, l'amministrazione ha deliberato l'apertura di ulteriori 11 Ccr. Da maggio ad oggi, però, non ne è stato allestito nemmeno uno. A conti fatti, in una città con quasi un milione di persone, solo gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Ccr di viale dei Picciotti potranno ottenere le premialità. Un po' pochino.

