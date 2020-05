"Ha abusato di un'alunna di 14 anni", la Procura chiede la condanna per un ex bidello

L'avrebbe spinta in uno stanzino della scuola e l'avrebbe palpeggiata, cercando di andare oltre e ripetendole "tu mi fai impazzire". Il sostituto procuratore Federica La Chioma ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per Giuseppe Cracchiolo, ex bidello di un istituto tecnico della periferia, che è accusato di violenza sessuale su un'alunna che, all'epoca dei fatti, aveva appena 14 anni. Il processo, che si sta svolgendo davanti alla seconda sezione del tribunale, è ormai alle battute finali e l'imputato, che oggi ha 70 anni ed è ormai in pensione, ha sempre respinto le accuse.

La vicenda risale al marzo del 2015. La studentessa, durante una lezione, aveva chiesto all'insegnante il permesso di andare in bagno. Una volta uscita dalla classe, però, sarebbe incappata nel bidello che - a suo dire - l'avrebbe trascinata con la forza in uno stanzino, avrebbe bloccato la porta con un piede e poi l'avrebbe toccata. Lei si sarebbe difesa e, dopo avergli dato un calcio, sarebbe riuscita a scappare.

Una volta tornata in classe, sia il docente che i compagni di classe si sarebbero accorti che la giovane non stava bene. Dopo averla incalzata con una serie di domande, la quattordicenne (oggi maggiorenne) aveva raccontato ciò le sarebbe appena accaduto. La preside dell'istituto tecnico aveva deciso di allontanare Cracchiolo dalla scuola, dopo che il padre dell'alunna aveva presentato una denuncia. Quando aveva comunicato la sua decisione al bidello, questi era rimasto però molto stupito e le avrebbe chiesto perché. La preside ha testimoniato durante il dibattimento che Cracchiolo avrebbe avuto un ottimo rapporto con i ragazzi, che avrebbe scherzato con loro e che mai, sin da quando nel 2000 aveva iniziato a lavorare nella scuola, si erano verificati situazioni simili.

Cracchiolo non è mai stato arrestato. Al momento dell'udienza preliminare, però, il pubblico ministero, oltre a chiederne il rinvio a giudizio, aveva chiesto anche l'applicazione di una misura interdittiva per 9 mesi. Il gup Walter Turturici, nel 2017, aveva accolto entrambe le istanze e così l'ex bidello era stato sospeso. Successivamente è stato trasferito in un'altra scuola e poi era andato in pensione.