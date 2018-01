Restaura bici di 100 anni fa e la porta nelle scuole: "Conquistiamo la libertà"

Una bicicletta degli anni Venti trasformata in un’opera d’arte per parlare di Libertà. Perché è grazie alle proprie gambe, come afferma l’autore, che è possibile realizzare anche i sogni: quelli legati ad una mobilità sostenibile, al valore del riuso ed a quella libertà, in senso lato, cui ciascuno dovrebbe aspirare. E’ così che Pablo DIlet, pseudonimo del giornalista palermitano Dario La Rosa - già autore di installazioni dal forte impatto sociale come Welcome Carpet, sulla multiculturalità o Plastic, sul tema della plastica in mare - ha creato una bicicletta per parlare nelle scuole e nelle piazze di valori a volte messi in discussione.

La bicicletta artistica, che ha il patrocinio nazionale della Fiab, l’Associazione amici della bicicletta, sarà presentata a Palermo venerdì 2 febbraio presso lo spazio Cannatella (via Papireto 10 ore 18.30). “La bici - spiega l’autore - sarà messa a disposizione di chi, nelle scuole e nelle strade d’Italia abbia voglia di parlare della conquista della libertà come valore e insieme di tematiche legate alla sostenibilità ambientale”.

La bicicletta

La bicicletta è stata trovata in un vecchio scantinato del centro storico di Palermo, risale agli anni Venti ed era stata usata a cavallo fra le due guerre mondiali dalle forze dell’ordine in servizio in città. Grazie all’aiuto di un artigiano che da tre generazioni lavora con le bici, Massimo Cannatella, la bicicletta è stata restaurata ed è tornata ad essere funzionante dopo quasi cento anni. Al telaio, che è stato riverniciato, sono state saldate delle lettere in ferro che riportano la parola che dona il titolo all’opera stessa: Libertà.

Il video

L’opera e la storia della bicicletta Libertà sono raccontati anche all’interno di un breve video che può essere visto su youtube al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=UVPq6VyS93U

o scaricato da qui:

https://drive.google.com/file/d/1VszapYESmh-E-ux3zQBy_JleZkGE3vpR/view?usp=sharing

L'autore

Pablo Dilet (Palermo 1980) è lo pseudonimo con cui il giornalista Dario La Rosa porta avanti un lavoro di comunicazione basato su installazioni artistiche ed opere concettuali che ruotano principalmente intorno a tematiche sociali.

Il suo impegno artistico è rivolto anche ai bambini che normalmente partecipano alla realizzazione delle opere all’interno di specifici laboratori di art education.