Via Pitrè, bici imbottita di petardi che esplodono in mezzo al traffico: 4 denunciati

In barba all’ordinanza del sindaco sul divieto di utilizzare fuochi d’artificio hanno riempito il cestello di una bici con una “fontana”, sparando i botti mentre uno di loro pedalava in mezzo al traffico di via Pitrè. I carabinieri della stazione Altarello di Baida hanno denunciato quattro palermitani di età compresa fra i 30 e i 63 anni ritenuti responsabili, in concorso, del reato di accensione ed esplosioni pericolose.

Per giorni la loro “bravata” ha fatto il giro dei social network e probabilmente non immaginavano che il video sarebbe arrivato alle forze dell’ordine che poi hanno contestato loro la pericolosità del gesto. L’uomo immortalato sulla bicicletta è stato inoltre denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale: poco prima di saltare in sella infatti aveva risposto a qualcuno che scherzava sull’ordinanza apostrofando pesantemente il primo cittadino (“Orlando sei un cor****”).