VIDEO | La bravata di Capodanno, pedala in strada e fa esplodere botti tra le auto

In 4 sono stati denunciati: avevano montato sul retro di una bici una cassetta piena di petardi, da fare esplodere poi in strada, nonostante il divieto imposto dal sindaco Leoluca Orlando (al quale, infatti, non sono stati risparmiati degli insulti). Il video è stato postato su Facebook