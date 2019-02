Terrasini, lavori finiti: riaperta al pubblico la biblioteca comunale

Riaperta al pubblico la biblioteca comunale “Claudio Catalfio” di Terrasini. La struttura era rimasta chiusa per alcuni mesi per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Disposta anche la creazione di una nuova sala ragazzi, al piano terra, e previsti uno spazio dedicato agli studenti e una sala riunioni/congressi al primo piano. Da qualche mese, inoltre, il Cup (Centro unico di prenotazione), che aveva sede nella biblioteca, è stato trasferito nei locali del Palazzo Municipale. Oltre agli interventi relativi alla sicurezza e all’agibilità dei locali, si è provveduto a migliorare anche la fruibilità dei servizi, con l’acquisto di nuovi arredi, libri e materiale informatico.

“In campagna elettorale – ha dichiarato il primo cittadino Giosuè Maniaci durante la cerimonia di riapertura, avvenuta ieri - avevamo preso l’impegno di restituire la biblioteca comunale al suo ruolo culturale originario e lo stiamo rispettando. Con gli ultimi interventi si garantisce un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza: maggiore attenzione per ragazzi e studenti, che avranno più adeguate condizioni di studio e di ricerca; creazione di nuovi spazi dedicati, implementazione del materiale librario, miglioramento degli arredi e fornitura di mezzi informatici. Un risultato, questo, che ci riempie di gioia, e per il quale voglio ringraziare pubblicamente Grazia Maria Moceri, capo area dei Beni Culturali, i dipendenti dell’Ufficio Servizi Manutentivi e tutti i dipendenti della biblioteca che hanno contribuito con grande impegno”.