Biagio Conte incontra il questore: "Grazie per il lavoro svolto..."

A meno di 48 ore dalla storica visita di Papa Francesco in città, nel corso della quale il Santo Padre ha voluto ricordare Padre Pino Puglisi, la Questura ha aperto le sue porte ad un ospite speciale: Biagio Conte. Il missionario laico che ha ospitato il Pontefice nella mensa della sua Missione “Speranza e Carità”, ha voluto ringraziare il questore e i poliziotti per avere consentito che la visita si svolgesse in un clima di gioiosa serenità.