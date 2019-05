Biagio Conte prosegue il digiuno per Paul: "Aiutiamo chi chiede ospitalità"

"Diamo speranza, diamo aiuto a chi ci porge la mano e chiede ospitalità. Il rispetto dei diritti umani è prezioso per dare un vero futuro alle nuove generazioni. Siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti preziosi, siamo tutti doni di Dio che ci ha dato una terra che è casa di tutti. Anche noi, emigranti nel mondo, siamo stati visti come stranieri. Continuiamo a sperare per costruire un mondo migliore". A parlare è il missionario laico Biagio Conte, che da ormai due settimane digiuna per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che da anni lavora come idraulico alla Missione Speranza e Carità e che adesso rischia di essere espulso.

Il missionario laico dorme per protesta su un giaciglio di cartone a Brancccio e da alcuni giorni ha deciso di mettere delle catene alle caviglie come simbolo di "un'umanità non libera".

Stamani Biagio Conte ha ricevuto la visita di Fabrizio Ferrandelli, capolista di +Europa in Sicilia e Sardegna per le prossime elezioni europee: "Oggi siamo con Fratello Biagio e la sua comunità perché siamo dalla stessa parte sempre, da siciliani, da palermitani, da esseri umani. Il suo messaggio va diffuso ed è più che giusto che si crei un movimento di opinione sulla questione: quando l'uomo non è al centro dei nostri valori a rischiare è tutta l'umanità, senza distinzioni. La campagna elettorale non c'entra - aggiunge Ferrandelli - l'invito è a tutti, senza strumentalizzazioni, che siano candidati o meno: agiamo da cittadini, interessiamoci al bene comune, alla dignità delle persone, a prescindere ai programmi e dai leader. Oggi è necessario riconnettersi con il proprio senso di solidarietà, riflettere e partecipare il prossimo 14 maggio a una giornata di digiuno per sostenere una battaglia giusta e umana".