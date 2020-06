Biagio Conte prosegue il digiuno: "E' tempo di ricominciare liberandoci da vizi e dipendenze"

Nono giorno di digiuno per Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità che si è ritirato in una grotta dell'entroterra siciliano per pregare. Dal suo ritiro lancia un appello contro "il dilagare dei vizi e delle dipendenze negative" e sulla situazione sociale del dopo virus

"Carissimi cittadini, autorità, scuole, le varie professioni, la Chiesa, religiosi e non religiosi, è doveroso - dice Biagio Conte - che tutti insieme dobbiamo fare una giusta e attenta riflessione per il dopo virus affinchè non ricadiamo nei tanti errori del passato schiavi di una corsa frenetica al materialismo e al consumismo, accumulando così ricchezze inutili e controproducenti. Siamo schiacciati dalle dipendenze dei vizi e dei piaceri, come l’alcol, le droghe, le sigarette, il denaro, il gioco delle scommesse e delle mode che offendono il proprio corpo. Facciamo attenzione a non cadere in questi mali e chi è sotto queste dipendenze negative faccia di tutto per mettere fine a questi malsani e brutti vizi che offendono, ammalano e causano la morte della persona stessa e metteno a rischio la famiglia, i figli, i genitori e gli stessi cittadini. E’ urgentissimo mettere fine a questi mali per il bene della persona stessa ma anche e soprattutto per il beneficio e il benessere della nostra già provata società".

Per il missionario laico "questa forzata sosta è stato un modo positivo per riflettere, adesso diamoci da fare, è tempo di 'ricominciare', è tempo di 'ricostruire' una più corretta e giusta vita per il Bene nostro, del nostro prossimo, del nostro simile e di tutta l’umanità. Adesso basta, è doveroso convertirsi al bene e al giusto vivere e così scopriremo che questo virus non è stato per il male ma per il bene; non è stato inutile ma causa di un vero e giusto cambiamento. Facciamo nostri i tempi difficili di tutta la storia dell’umanità, non pensiamo solo ai fatti negativi della storia, ma guardiamo i lati positivi che hanno fatto crescere questa società; per riflettere e non commettere più gli stessi errori, ma spediti per ricominciare una vita nuova, contribuendo così ad aiutare i più bisognosi e i più dipendenti da questi vizi. E così tutti insieme per costruire un mondo migliore, più vero e più giusto. Stiamo attenti e prudenti a non acconsentire e permettere l’utilizzo e il consumo delle dipendenze negative, ma acconsentiamo a tutto ciò che è positivo e che non fa male al corpo, alla mente e allo spirito. E’ doveroso fare attenzione a non ritrovarci in una possibile ricaduta del virus, ma impegniamoci fin d’ora a vivere e condurre una vita più giusta, più corretta e ordinata, liberandoci e disintossicandoci da tutte le dipendenze negative. E così il buon Dio come sempre ci verrà in soccorso e in aiuto e sarà nostro dovere contrastare e rispondere ad ogni male con le preghiere, i sacrifici, il buon comportamento e con le opere buone. Per il bene prezioso di questa umanità continuo la penitenza e il digiuno".