Processo Saguto, assolto il cancelliere del tribunale: "Non falsificò atti"

Lo ha deciso il gup di Caltanissetta. Elio Grimaldi era accusato di falso in concorso. Per il giudice non ha commesso il fatto. Decisione rinviata per gli altri due imputati: i giudici Fabio Licata e Tommaso Virga