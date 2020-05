Belmonte, nasconde mezzo chilo di marijuana in frigorifero: arrestato

In frigorifero non solo bevande e cibo, ma anche droga. I carabinieri di Belmonte Mezzagno hanno arrestato G.T., 24 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo frigorifero hanno trovato oltre 500 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo stupefacente è stato sequestrato e trasmesso al laboratorio del Comando provinciale per le analisi qualitative e quantitative. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Belmonte Mezzagno.