Ok dal Consiglio agli extra costi di Rap: il Comune pagherà 9,7 milioni per i "viaggi" dei rifiuti

Il Consiglio comunale, riunito in seduta telematica, ha approvato oggi pomeriggio a maggioranza (16 favorevoli e 5 contrari) la delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo ai costi sostenuti dalla Rap nel 2019 per il trasporto fuori provincia dei rifiuti indifferenziati dopo la saturazione della sesta vasca di Bellolampo.

Il voto permetterà il saldo nei prossimi giorni di diverse fatture emesse dall'azienda per 9,7 milioni di euro riferiti al periodo fino al 31 dicembre scorso. Per gli assessori all'Ambiente Sergio Marino e al bilancio Roberto D'Agostino, "è rilevante che il Consiglio abbia di fatto riconosciuto che il Comune e la Rap sono stati in questa vicenda vittime di ritardi e, in alcuni casi comportamenti gravi soprattutto da parte dei gestori privati delle discariche. Ora occorre proseguire in un percorso di progressivo aumento della differenziata, garantendo all'azienda quanto le spetta".

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea "la valenza politica di un voto che conferma il sostegno della maggioranza del Consiglio comunale alla Rap e ai suoi lavoratori; permettendo di affrontare in modo più sereno un periodo certamente difficile per tutte le aziende partecipate dai Comuni. Credo che oggi la maggioranza del Consiglio comunale abbia dimostrato grande maturità con un voto che è certamente impegnativo ma che dimostra anche grande lungimiranza".

Piovono però critiche dalle opposizioni. Il M5S attacca: "L'approvazione della delibera sul debito fuori bilancio in favore di Rap, in assenza peraltro di un bilancio di previsione, certifica definitivamente il fallimento nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata e, più in generale, il fallimento del "sistema Palermo" targato Orlando". Così Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco, che rilevano "la totale assenza di pianificazione economica e di programmazione politica, a favore di un perdurante e sistematico scaricabarile da parte dell'amministrazione comunale su altri soggetti, con l'attribuzione di responsabilità non imputabili alla Rap, società partecipata vittima del proprio socio unico, e che dovrebbe ricevere l'importo economico corrispondente ai costi già sostenuti".

"Solo questo potevamo aspettarci da un'amministrazione inchiodata all'incapacità di affrontare i problemi atavici della città: dall'emergenza conti, a quella economico-finanziaria di Rap, Amat e Reset Chiediamo agli artefici del papocchio sui rifiuti, agli assessori D’Agostino e Catania, nonché al presidente Norata, immediate dimissioni".

Il gruppo Avanti sottolinea invece il "senso di responsabilità" del Consiglio, pur rimarcando che "i consiglieri e le consigliere che come noi hanno votato favorevolmente la delibera si sono assunti pesantissime responsabilità, soprattutto personali, considerato che detta delibera è arrivata con i pareri non favorevoli da parte del ragioniere generale nonché dei revisori dei conti. Abbiamo però tenuto conto del concreto rischio di un'emergenza igienico-sanitaria che poteva verificarsi in città qualora Rap non fosse stata messa nelle condizioni di pagare il trasporto ed il conferimento extraurbano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La questione degli extra costi non si risolve con l'approvazione di questa delibera. Da "coprire" ci sono anche le spese del 2020. "E' indispensabile - concludono i consiglieri di Avanti insieme - che l’amministrazione comunale senza indugio chieda alla Regione il rimborso delle spese aggiuntive che la Rap ha già affrontato e quelle che affronterà in conseguenza del persistente ritardo nella realizzazione della settima vasca".