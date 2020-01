Tragedia a Bellolampo: uomo ucciso da una cavalla durante il parto, grave il figlio

Tragedia la scorsa notte a Palermo nella zona di Bellolampo. Una cavalla durante le fasi del parto ha ucciso un uomo e ne ha ferito un secondo, che si trova adesso ricoverato in ospedale.

E’ successo la scorsa notte in via Menfi, nella zona di Bellolampo. A perdere la vita Calogero Settegrana, 79 anni. Stava assistendo al parto del suo animale quando è stato colpito alla testa da un calcio. Per lui non c’è stato nulla da fare. In soccorso sono arrivati i figli Felice di 52 anni e Alfredo di 45 anni. Anche Felice è stato colpito e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Villa Sofia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che indagano; i vigili del fuoco che hanno recuperato la cavalla insieme ai veterinari dell’Asp e i sanitari del 118, che hanno trasportato il figlio in ospedale e constatato la morte del padre.