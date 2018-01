Scarpe nuove per i bimbi della Costa D’Avorio e inaugurazione della “Tumìamì School”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una Befana che chiude tutte le feste con la solidarietà. S’intitola “Epifania Insieme 2018” l’evento promosso e organizzato alle 15 di sabato 6 gennaio dall’Organizzazione Umanitaria Internazionale LIFE and LIFE (LaL), che aprirà le porte della sua nuova sede - bene confiscato alla mafia in via del Serrraglio Vecchio 28, nei pressi della Stazione Centrale - a tante famiglie e bambini in difficoltà economica, donando loro un paio di scarpe nuove.

Una catena di solidarietà che ha visto la partecipazione di singoli cittadini, ma anche di commercianti di Palermo e della provincia di Enna, che si sono resi anche disponibili a fare da punto di raccolta per eventuali donazioni finalizzate a soddisfare i bisogni di cui la LIFE AND LIFE viene a conoscenza. A partecipare al pomeriggio che sarà caratterizzato da momenti di animazione, spettacolini e leccornie varie, saranno i bimbi della Costa d’Avorio che risiedono a Palermo, guidati dal sacerdote ivoriano, padre BrouAkeElisée. Proprio in Costa D’Avorio, dal 2010, la LaL è attivamente impegnata in progetti umanitari nel campo della cooperazione internazionale. Il ponte umanitario che ha unito il paese africano con il capoluogo siciliano, ha, infatti, riscosso una notevole sensibilizzazione, tanto da riuscire a raccogliere in poco tempo più di 90 scarpette nuove che il 6 gennaio saranno donati ai bimbi ivoriani.

Per ragioni di spazio e organizzative, la festa sarà divisa in due turni: dalle 15 alle 16.30 ci saranno i bimbi da 0 a 5 anni, mentre dalle 16.30 alle 18 quelli di età compresa tra i 6 e i 15 anni. La festa sarà anche l’occasione per inaugurare la “Tumìamì School”, che organizzerà corsi di doposcuola per i bimbi italiani e stranieri, così come tante altre attività formative e laboratoriali.

La festa è aperta a tutti. Se, poi, qualcuno vuole fare un gesto speciale può anche presentarsi con giocattoli, dolci o vestitini per i bimbi meno fortunati. Info: 091.271410 – 393.3830093.