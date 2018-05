Gli ospedali palermitani "scoppiano", arriva il bed manager

Anche negli ospedali palermitani arriva il 'bed manager'. Una figura nuova, appena introdotta per tutta la Sicilia, dal presidente della Regione Musumeci e dall'assessore Razza seguendo l'esempio degli ospedali di Bergamo, Bologna, Pinerolo, Aosta, Frosinone, Savona e Roma. Il bed manager ha il compito di gestire le emergenze relative ai posti letto. In parole povere è il professionista che gestisce il percorso del paziente all'interno dell'ospedale al fine di raggiungere il setting assistenziale adatto.

Agisce, quindi, con un’ottica di competenze cliniche ed assistenziali, relazionali e logistiche. Le sue funzioni sono: gestire le problematiche dell’iperafflusso; ridurre i tempi di attesa e l’overcrowding, cioè le criticità assistenziali legate alla presenza contemporanea di un elevato numero di persone assistite in osservazione e di persone assistite in attesa del ricovero; si coordina con le centrali operative del 118.

"Si tratta di un infermiere esperto, competente, conoscitore dei protocolli e conoscitore del territorio - commenta Calogero Coniglio, segretario regionale della Fsi-Usae, Federazione sindacati indipendenti costituente della confederazione Unione sindacati autonomi europei -. Nelle altre aziende sanitarie è stato certificato che l’utilizzo dell’infermiere bad manager diminuisce del 30 per cento l’attesa media e degenza media in pronto soccorso e riduce del 30 per cento l’inappropriatezza dei ricoveri, diminuisce il sovraffollamento nelle ore di punta del 50 per cento. È una figura, quindi, che valorizza anche il professionista infermiere, il bad manager ovviamente va retribuito adeguatamente e proporzionalmente all’alto grado di responsabilità. Condividiamo l’introduzione di questa figura - conclude Coniglio - ma insistiamo sull’istituzione dei posti di polizia negli ospedali delle città metropolitane come Palermo. Le gravi criticità e le carenze di sicurezza degli ospedali siciliani le abbiamo esposte più volte ai ministeri dell’interno e della salute Le nostre denunce sono state attenzionate da 16 senatori che hanno presentato un disegno legge per l’istituzione dei posti di polizia negli ospedali di primo e secondo livello. Aspettiamo adesso un intervento dal governo”.