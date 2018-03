Misilmeri, sequestrato b&b con piscina e solarium: denunciati padre e figlio

Sequestrata una struttura alberghiera a Misilmeri. In azione - questa mattina - il personale del distaccamento del Corpo Forestale di Piana degli Albanesi, che hamesso i sigili al b&b Oasi Club, in località Catena. Nei giorni scorsi erano arrivate diverse segnalazioni anonime per abusi edilizi e qualcuno aveva fatto notare come l'attività alberghiera fosse priva di qualsiasi autorizzazione. Così è scattato il sopralluogo con i tecnici del Comune di Misilmeri. Da qui è emerso che la struttura non disponeva delle necessarie autorizzazioni. Inoltre, da ulteriori accertamenti, è venuto fuori che il b&b già operava nel campo turistico ricettivo in quanto risultava pubblicizzata e recensita dalle persone che vi avevano soggiornato.

Oggi sono stati denunciati sia il proprietario (A.M. le iniziali) di 28 anni e il committente dei lavori (L.M.), 60 anni, rispettivamente padre e figlio, per avere violato gli articoli 86 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) relativo all'esercizio di attività alberghiera senza licenza del questore e l'articolo 109 a proposito dell'omessa comunicazione delle persone alloggiate.

Padre e figlio sono stati inoltre denunciati per abuso edilizio, per violazione al testo unico in materia urbanistica, in quanto avevano edificato, in assenza di titolo abilitativo, circa 650 metri quadrati di fabbricato funzionale alla struttura alberghiera e per aver realizzato, accanto alla struttura, una piscina in cemento armato delle dimensioni di 460 metri quadrati più solarium, bagni e docce, per una superficie complessiva di 750 metri quadrati.