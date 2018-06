Città dei Ragazzi, i Lions finanziano la riparazione del guasto: riparte il battello 

Per la felicità dei bambini riparte il battello della Città dei Ragazzi, in via Duca degli Abruzzi, accanto alla Palazzina Cinese. Il servizio, fermo da alcuni mesi per avarie funzionali del motore a propulsione elettrica, tornerà in funzione sabato, alle 10.30, grazie ai Lions Club della Zona 1 che hanno finanziato la riparazione.

Per l’occasione i ragazzi dell'Orchestra della scuola media ad indirizzo musicale "Publio Virgilio Marone" si esibiranno in un concerto durante il quale saranno eseguiti diversi brani: dall'"Inno di Mameli" ai "Cento Passi" dei Modena City Rumbles.