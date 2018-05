Ragazzini annegati con l'auto in mare, chiesti 5 anni di carcere per l'ex sindaco di Ustica

Una tragedia nel cuore dell'estate, un'isola intera sotto shock. E quel maledetto 10 agosto del 2012 che adesso torna d'attualità. Erano le 22,30 quando a Ustica due ragazzini di 14 anni, Bartolomeo Licciardi e Fedi Sta, dopo aver messo in moto una macchina persero il controllo del mezzo per poi precipitare in mare. Ora il pm di Palermo Renzo Cescon ha chiesto la condanna a cinque anni di carcere dell'ex sindaco di Ustica, Aldo Messina. E' accusato di omissione d'atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro delitto.

Il processo, in corso davanti alla quarta sezione del tribunale di Palermo, ha al centro la morte dei due ragazzini che avevano preso un'auto parcheggiata rimasta incustodita con le chiavi nel quadro vicino al molo dove attraccano gli aliscafi a Ustica. Come si legge sul sito dell'Ansa la Procura ha accusato l'allora sindaco di aver omesso di adempiere a un'ordinanza della capitaneria di porto di Palermo che regolava l'accesso e il transito nella banchina "ex Sirena" del porto di Ustica. Messina non avrebbe fatto delimitare il tratto interdetto al transito.

I sommozzatori intervenuti poco dopo riuscirono ad estrarre i corpi dei ragazzi che purtroppo erano già deceduti per annegamento. Uno dei due quattordicenni era figlio di una coppia di immigrati tunisini, l'altro era di Ustica (il padre era l'autista dell'ambulanza dell'isola). Secondo quanto ricostruito i due amici erano assieme ad altri coetanei nella zona del porto. Poi la tragedia: il tempo di mettere in moto una Panda di un pensionato, lasciata probabilmente con le chiavi nel quadro, e poi percorrere pochi metri e finire in mare durante una manovra sul molo. I due ragazzini avevano appena conseguito la licenza media ed erano in procinto di frequentare il liceo scientifico.