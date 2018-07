Si barrica in casa per sfuggire al Tso, ricoverato un uomo in zona via Roma

Doveva essere sottoposto al Trattamento sanitario obbligatorio, ma si è barricato nel suo appartamento al quarto piano rifiutando di consegnarsi alla polizia municipale, alla quale era giunta una richiesta dal Centro di salute mentale. E’ accaduto ieri mattina nella zona di via Roma, dove a scopo precauzionale - spiegano con una nota dal Comando di via Dogali - sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tenere sotto controllo i balconi e scongiurare eventuali gesti inconsulti. Sono servite tre ore di trattative per convincerlo ad uscire e a consegnarsi agli agenti. Al termine dell’operazione l’uomo è stato accompagnato e ricoverato in una struttura ospedaliera.