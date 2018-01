Carini, barbecue dentro casa per la notte di Capodanno: famiglia resta intossicata

Avevano deciso di arrostire della carne per la notte di Capodanno ma il vento li ha “costretti” a portare il barbecue dentro casa. Così una famiglia di Carini ha rischiato di morire per un’intossicazione da monossido di carbonio. Fondamentale l’intervento dei sanitari del 118 e del personale medico dell’ospedale di Partinico.

Le ambulanze sono arrivate per soccorrere i genitori, di 50 e 40 anni, i tre figli e il genero, e trasferirli successivamente al Civico. A salvarli il trattamento in camera iperbarica: "Abbiamo evitato una tragedia - spiega Vincenzo Provenzano, dirigente medico dell'ospedale di Partinico - grazie al tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso. Le condizioni non sono adesso preoccupanti. Presto sia i due adulti che i ragazzi potranno essere dimessi".