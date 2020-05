VIDEO | Chiese, parrucchieri, bar e ristoranti: Palermo si prepara a riaprire ma non tutti alzeranno le saracinesche

Il 18 maggio parte anche in città il secondo step della "fase 2". Se i parroci, così come i coiffeur, sono già all'opera per adottare le misure di distanziamento sociale, incerti baristi e ristoratori che non hanno ancora ricevuto le linee guida. Balata: "Poco serio lanciare una data senza che ci sia data la possibilità di fare bene il nostro lavoro"