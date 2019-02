L'Università cerca 170 collaboratori part time: online il bando

L'Università di Palermo cerca 170 collaboratori part time. Sul sito dell'ateneo è stato pubblicato il bando rivolto agli studenti. C’è tempo fino al 26 febbraio per presentare la domanda. Gli incarichi avranno una durata di 150 ore complessive. La retribuzione ammonta a nove euro l’ora.

I prescelti saranno impiegati in parte (il 40 per cento) negli uffici dell'amministrazione centrale e in parte (il restante 60 per cento) nelle biblioteche e nei dipartimenti della cittadella universitaria. Possono partecipare al bando gli studenti iscritti dal secondo anno in poi, in regola con i crediti formativi e con il pagamento delle tasse universitarie, e gli studenti fuori corso (un anno al massimo).

Il bando dell'Università