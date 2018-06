Terrasini libera dai passaggi a livello: c'è il bando per il progetto definitivo del sottopasso

La realizzazione di un sottopasso ferroviario che liberi Terrasini dai passaggi a livello è più vicina. Circa dieci mesi fa l'amministrazione ha trovato i soldi per finanziare l'opera e ieri è stato compiuto un altro passo avanti: sul sito ufficiale del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico è stato pubblicato il bando di gara per "la progettazione definitiva ed esecutiva".

"Quando sono diventato sindaco di questo paese - dichiara il primo cittadino Giosuè Maniaci - sul sottopasso ho trovato uno studio di fattibilità preliminare. E quando ho convocato la prima riunione operativa per il sottopasso, un capo area di allora mi disse 'bene sindaco, oggi parliamo di sogni!'. Perchè nessuna di tutte le soluzioni proposte in questi 50 anni ha mai trovato condivisione da parte di tutti. Oggi a due anni dall'inizio della legislatura, il sottopasso prima è stato inserito nei progetti del Patto per il Sud per un importo di spesa di un milione e 800mila euro. Adesso, è uscito il bando per la progettazione. Ciò significa che entro la fine dell'anno avremo un progetto esecutivo che non abbiamo mai avuto e che senza l'intervento del Commissario contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce - che mi permetto di ringraziare a nome di tutti i cittadini di Terrasini - questo Comune con le sue sole forze non si sarebbe potuto permettere".

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’importo totale dei servizi a base di gara è di poco più di 127mila euro. Le offerte dovranno pervenire entro le 13 del 26 luglio.

