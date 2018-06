Un bando per realizzare un murale in una scuola alla Noce: “Tinci ca ti passa 2018”

Un bando per realizzare un'opera di street art alla Noce. Si chiama “Tinci ca ti passa 2018” ed è promosso dall’associazione 'a Strummula con la direzione didattica “Edmondo De Amicis”, l’Istituto d’istruzione superiore “Almeyda-Crispi” e la V Circoscrizione del Comune, nell’ambito del progetto “Saper essere a scuola per la comunità”. Il tema del murales - che sarà dipinto all’interno della scuola De Amicis - è "Il sapere" inteso come strumento di riscatto sociale e di rivendicazione di diritti e come sintesi tra le conoscenze acquisite attraverso il proprio percorso di studi e le esperienze di vita quotidiana.

Il concorso è rivolto agli studenti degli istituti scolastici di II grado di Palermo e Provincia. Potranno partecipare singoli artisti o gruppi composti da un massimo di tre persone. Per inviare i bozzetti c'è tempo sino alle 13 del 4 luglio. Una giuria li valuterà e uno solo di questi verrà raffigurato all’interno dello spazio da riqualificare. E' previsto un premio per l'artista o per il gruppo (di artisti) vincitore. L’opera dovrà essere completata entro l’11 luglio.