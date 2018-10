Sventola la bandiera della città di Palermo sulle navi che salvano i migranti

La bandiera di Palermo è stata issata insieme a quella dell'Europa sulle navi che partecipano alla missione "Mediterranea". Lo ha comunicato il sindaco Leoluca Orlando partecipando alla manifestazione in solidarietà con la nave Aquarius e con il sindaco di Riace.

"Palermo si conferma in prima fila - ha detto Orlando - nell'impegno per i diritti di tutti e di tutte, soprattutto per il supremo diritto alla vita che con l'operazione Mediterranea si vuole tutelare nei nostri mari."