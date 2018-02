Vendeva carciofi e truffava le anziane con banconote false da 50 euro, arrestato

Truffa, spendita ed introduzione nello stato di moneta falsificata: con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un 42enne palermitano (R.F. le sue iniziali), volto noto alle forze dell’ordine. Per mettere in circolazione banconote false da 50 euro, l’uomo utilizzava come copertura la professione di venditore ambulante di carciofi, ma è stato inchiodato nell’ambito dei servizi di controllo a largo raggio predisposti dal comando provinciale carabinieri di Palermo.

Le indagini dei militari della stazione di Baucina sono iniziate a seguito delle denunce di alcune anziane donne, vittime del truffatore che nel piccolo centro era riuscito a cedere - attraverso un semplice, ma efficace raggiro - banconote false da 50 euro in cambio di moneta "genuina". I carabinieri sono così riusciti a individuare il venditore ambulante palermitano e scoprire la tecnica utilizzata.

L’abile truffatore agiva così: con il pretesto di vendere mazzi di carciofi porta a porta, individuava anziane vittime, che, ultimata la vendita degli ortaggi, raggirava, riuscendo a farsi consegnare in pagamento banconote d 50 euro che scambiava repentinamente con le banconote false in proprio possesso. A scambio avvenuto il palermitano restituiva la banconota “falsa” alle clienti con il pretesto di non avere il resto e chiedeva alle donne di essere pagato con monete o banconote di piccolo taglio.

"I servizi di pedinamento nei confronti dell'ambulante - spiegano i carabinieri - hanno permesso di coglierlo in flagranza quando si è recato a Trappeto per agire con la stessa tecnica: la solita scena non è sfuggita ai carabinieri che hanno bloccato l’ambulante, recuperando la banconota "vera", poi restituita all’anziana vittima. La perquisizione effettuata a carico dell’uomo ha permesso poi di rinvenire, nel furgone e nell’abitazione del palermitano, 20 banconote false da 50 euro della “serie europa” con i segni distintivi e gli ologrammi della Bce finemente contraffatti".

Oltre ad arrestare l’ambulante i carabinieri hanno deferito in stato di libertà la moglie del palermitano (A.Z. le iniziali) accusata di "aver detenuto alcune delle banconote sequestrate". Il Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto dell'uomo disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.