Bancomat manomesso vicino alla Cattedrale: "Così provavano a rubare i soldi"

Scoperto un altro bancomat manomesso in corso Vittorio Emanuele, a poche centinaia di metri dalla Questura. Ad accorgersi di qualche anomalia sullo sportello sono state le guardie giunte con un portavalori della Sicurtransport nell’area pedonale a pochi passi dalla Cattedrale.

Le guardie giurate, arrivate per caricare i contanti nello sportello che si trova all’angolo con via delle Scuole, si sono rese conto che qualcuno aveva applicato uno skimmer accanto alla bocchetta dove si inserisce la carta di credito. Immediata la telefonata al sala operativa del 113 che ha inviato una volante dell’Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) sul posto per verificare l’accaduto.

Gli agenti hanno constatato la presenza di una piastra in plastica molto simile a quella rinvenuta qualche giorno fa in via Maqueda. Grazie a un piccolo circuito e una mini telecamera, entrambi collegati a due batterie, il marchingegno entrava in funzione catturando i dati della scheda e riprendendo il titolare della carta mentre digitava il pin.

E' stata richiesta l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere, come quella posta all’ingresso della biblioteca regionale che si trova a pochi metri dallo sportello, che potrebbero aver immortalato i malviventi che hanno installato lo skimmer e la loro fuga. Da verificare se a qualcuno, magari uno dei numerosissimi turisti in giro per il centro storico, siano stati rubati i dati.

Almeno in tre si sono fermati, nel giro di 15 minuti, per un prelievo di contanti che i poliziotti hanno prontamente impedito. Dietro la manomissione degli sportelli Atm del centro sembrerebbe esserci una banda ben attrezzata che conosce i sistemi di sicurezza e sa quanto tempo ha a disposizione per clonare una carta e svuotarla prima di iniziare a destare sospetti.