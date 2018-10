Mercato delle Pulci, vende ceramiche ma non ha i permessi: smantellata bancarella abusiva 

Vendeva ceramiche al mercato delle Pulci ma non aveva nessuna autorizzazione per farlo. Inoltre la baracca in legno, rivestita di materiale metallico - utilizzata come bancarella - e grande circa 20 metri quadrati era abusiva: era stata costruita sul marciapiedi e aveva inglobato un albero al suo interno. Il gestore, trentatreenne, è stato denunciato dalla polizia municipale per abusivismo commerciale ed edilizio e per occupazione abusiva di suolo pubblico. La struttura è stata smantellata dagli operai del Coime e della Rap e il marciapiedi è stato liberato e restituito ai pedoni.

