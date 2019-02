Rapimento in casa famiglia a Ballarò: rintracciati madre e figlio, erano pronti a fuggire

Incubo finito dopo il rapimento di un bambino ivoriano ospite di una casa famiglia a Ballarò. È durata meno di 24 ore la fuga di una diciassettenne che è stata rintracciata dalla polizia nella zona della stazione centrale. Si trovava vicino al terminal dei pullman e di lì a poco avrebbe cercato di salire su uno dei mezzi in sosta per partire e fare perdere le proprie tracce.

Tutto è iniziato alle 20 di ieri quando due uomini di colore sono entrati in una comunità che si trova nel quartiere del mercato storico palermitano. Sono entrati, hanno minacciato gli operatori, hanno rapito un bambino di quasi tre anni e sono fuggiti. In pochi minuti la zona è stata presidiata dalla polizia che ha avviato le ricerche per individuare la mamma diciassettenne e il figlio.

Per un giorno intero le volanti hanno battuto palmo a palmo la zona, tenendo d’occhio la stazione ferroviaria e quella dei pullman. Proprio lì, vicino piazzetta Cairoli, gli agenti hanno visto una giovane madre con un bimbo in braccio: erano proprio loro. I due sono stati portati negli uffici della Squadra Mobile dove la diciassettenne ivoriana è stata interrogata per spiegare laccaduto.