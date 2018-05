Tre bambini inghiottiti nel nulla ad Aspra, nasce una strada per ricordarli

Sarà intitolato ai bambini scomparsi ad Aspra nel 1968 lo slargo che si trova tra corso Italia, via Francesco Tempra e via Scordato. Ricorre domani, 9 maggio, il triste anniversario della scomparsa di Vincenzo Astorino, Domenico D’Alcamo e Gaetano La Licata, i tre bambini che scomparvero da Aspra il maggio del 1968. Per ricordarli l’amministrazione comunale ha fatto sua la mozione del consigliere comunale Alba Aiello che chiedeva di assegnare al loro ricordo una via o una piazza.

Il consiglio comunale il 21 giugno 2017 ha trattato la mozione in Consiglio e approvato la mozione a maggioranza dei presenti e, domani, con la determinazione sindacle n. 14 dellì’8 maggio, in occasione del 50esimo anno dalla scomparsa lo slargo di Aspra verrà intitolato alla memoria dei tre bambini. La storia è nota ed è stata oggetto di diversi approfondimenti anche giornalistici a cura di trasmissioni come Chi l’ho visto: si ritiene che i bambini di 9, 10 e 11 anni, si possano essere persi nei secolari cunicoli di una cava di tufo nel maggio del 1968, ma a distanza di 50 anni, il sottosuolo di Aspra non ha mai restituito alcuna traccia dei tre amici e le ipotesi fatte sono tante.

I familiari non si sono mai dati pace. L’amministrazione comunale nei prossimi giorni scoprirà la targa dello slargo e con la parrocchia di Aspra verrà dedicato un momento di preghiera. La data verrà resa nota a breve.

Gallery