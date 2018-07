Bimba di 2 anni azzannata da un cane randagio a Bagheria, per lei 19 punti di sutura

Azzannata da un randagio nel balcone di casa. E’ accaduto a Bagheria, in via Impastato, dove una bambina di due anni è stata portata al pronto soccorso e ricoverata per consentire ai medici di chiudere la ferita riportata dopo l’aggressione con 19 punti di sutura. Sembrerebbe che l’animale, che ha raggiunto con un salto il balcone dell’abitazionea a piano terra, fosse stato già segnalato dai residenti. Dopo le prime cure la piccola è stata portata all’Ospedale dei Bambini di Palermo, ma per i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha ascoltato i genitori e alcuni testimoni.