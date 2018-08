Assistono allo spaccio in diretta e arrestano un pusher a Ballarò. E' successo ieri intorno alle 23. In manette è finito un ragazzo di 21 anni (F.I.C. le iniziali). Gli agenti lo hanno individuato durante un servizio di osservazione: in azione i “Falchi” della Mobile appostati tra la piazza centrale e le vie Albergheria e Casa Professa". "Il giovane pusher - dicono dalla questura - è stato notato mentre più volte cedeva delle dosi di sostanza stupefacente ad alcune persone che raggiunta la piazza di Ballarò, poi si dileguavano per le vie limitrofe".

Così i poliziotti hanno aspettato il momento "propizio" per entrare in azione. Appena il giovane è stato avvicinato da un "cliente" (che dopo un breve conciliabolo gli ha dato una non precisata somma di denaro ricevendo in cambio qualcosa per poi allontanarsi a piedi verso via Rua Formaggi) gli agenti, certi che quello a cui avevano assistito era un episodio di spaccio, hanno rotto gli indugi. Bloccato anche l’acquirente che vistosi scoperto ha consegnato spontaneamente una dose di hashish, ammettendo di averla acquistata pochi istanti prima in piazza Ballarò. Un altro equipaggio è intervenuto identificando lo spacciatore, un 21enne palermitano.

Il giovane ha tentato di disfarsi di altre nove dosi di hashish, che però è stata recuperata subito dagli agenti e posta sotto sequestro così come 35 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 21enne è stato portato negli uffici della Squadra Mobile e arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

"Anche questa settimana - dicono dalla questura - sono stati effettuati numerosi accessi ispettivi ad esercizi commerciali nonché posti di controllo e verifiche di arrestati domiciliari. Sotto la lente d’ingrandimento, anche le piazze dello spaccio dello storico mercato. In azione poliziotti appartenenti alla Squadra Mobile di Palermo, del ‘Sezione Contrasto al Crimine Diffuso’, nell’ambito di servizi volti ad arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti".