Paura a Ballarò, aggrediti tre extracomunitari: ferito anche un minorenne

Forse un bicchiere di troppo, forse una parola non gradita con gli animi che si surriscaldano e tre feriti portati in ospedale. E' quanto accaduto ieri notte in via Benfratelli, a Ballarò. Protagonisti della vicenda tre extracomunitari, che hanno riportato tagli e lesioni varie.

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un'aggressione. Sul posto arriva anche il 118. Il personale sanitario soccorre un nigeriano di 32 anni, un diciassettenne della Costa d'Avorio e un uomo di 48 anni, sempre della Costa d'Avorio. Il primo viene portato al Policlinico con ferite al volto e agli arti superiori. Il ragazzo è invece affidato alle cure del personale del Civico. Per lui ferite al volto, al fianco sinistro e una sospetta frattura della spalla. Il 48enne è accompagnato al Policlinico. I medici riscontano ferite al volto e alla testa.

Cosa abbia scatenato la violenza tra i vicoli di Ballarò è però ancora da chiarire. I carabinieri di piazza Verdi, giunti sul posto, hanno iniziato i rilievi e stanno verificando la presenza di testimoni. Non si esclude alcuna ipotesi. Da accertare anche se le lesioni sono state provocate da armi da taglio o da bottiglie di vetro andate in frantumi. Nella zona teatro della rissa non ci sono telecamere di sorveglianza.