Ballarò, parrucchiere aperto di notte e pub abusivo: scattano le multe

Una negozio di parrucchiere aperto di notte e un pub abusivo in via delle Pergole. Gli agenti del Nucleo di controllo delle attività produttive della polizia municipale hanno controllato alcune attività nella zona di Ballarò, imbattendosi in un’attività di acconciatore all'interno della quale l’unico dipendente presente è risultato privo dei necessari requisiti professionali. “Il locale - aggiungono dalla caserma di via Dogali - non esponeva le tabelle degli orari di apertura e chiusura, mentre gli impianti pubblicitari e una tenda solare non erano stati autorizzati”.

Nella stessa strada i vigili hanno sottoposto a controllo un locale in cui veniva esercitata abusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il titolare è stato sanzionato per la mancanza di autorizzazioni sanitarie e amministrative. Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno sorpreso un 27enne che consumava stupefacenti. Il giovane “ha tentato la fuga per sottrarsi, ma durante la perquisizione sono stati trovati un dispositivo per macinare la marijuana e un involucro contenente 4 grammi tra hashish e marijuana. Su disposizione del pm è stata effettuata anche la perquisizione in casa del 27enne che però ha dato esito negativo. Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e la droga è stata sequestrata.

Le operazioni di controllo notturno disposte dal comandante Gabriele Marchese sono state estese anche ad altre zone della movida a tutela del riposo dei residenti. “Nella sede di un’associazione culturale e in due pub in centro - si legge in una nota - è stata riscontrata la diffusione di musica ad alto volume. Veniva effettuato intrattenimento musicale con dj e l’utilizzo di apparecchiature musicali posizionate all’esterno. In due casi diffondendo musica oltre l’orario consentito e con relazione fotometriche irregolari. Le attrezzature sono state sequestrate e i gestori sono stati segnalati per disturbo della quiete pubblica.