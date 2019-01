Condannato per rapina, vede i carabinieri e scappa: preso dopo inseguimento

Appena ha visto i carabinieri, si è dato improvvisamente alla fuga. Una scena che ha incuriosito i militari del Nucleo Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere Ballarò. Così è scattato un inseguimento che si è concluso in via Lampionelli, una traversa di via Calderai. Protagonista della vicenda un ghanese di 22 anni, Enoch Yeboh. Il giovane è stato poi fermato ed identificato dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che doveva scontare una condanna per tentata rapina.

"Dai controlli effettuati - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - il ragazzo è risultato essere destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di applicazione della misura degli arresti domiciliari, poiché essendo senza fissa dimora, l’ordinanza prevedeva l’accompagnamento nell’istituto di pena". Il ghanese è stato quindi arrestato e portato al Pagliarelli.