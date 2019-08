Tavoli e sedie in strada senza autorizzazione, polizia tra i pub di Ballarò: sequestri e multe

Pub con regolare licenza ma senza autorizzazione per collocare tavolini e sedie in strada. E' quanto ha accertato la polizia nel corso di alcuni controlli tra piazza Ballarò e via Nunzio Nasi. Sotto la lente sono finiti sei locali e sono scattate multe per circa 2.500 euro.

In piazza Ballarò gli agenti hanno contestato ai titolari di due pub "l’occupazione abusiva del suolo pubblico per via dell’apposizione di ombrelloni, tavoli, sedie e banconi frigo". Oltre alla sanzione amministrativa pari a 173 euro, è scattato il sequestro amministrativo per dieci giorni dell’attrezzatura con un'ulteriore multa da 150 euro.

In via Nunzio Nasi sono stati controllati quattro pub. Anche in questo caso i titolari hanno esibito regolari autorizzazioni comunali e sanitarie, ma anche loro sono stati contravvenzionati per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Panche in legno, ombrelloni e tavoli sono stati sequestrati per dieci giorni.

Infine la polizia ha rimosso 15 tavoli e dieci panche, tutti oggetti considerati rifiuti solidi urbani poiché nessuno dei titolari dei locali sottoposti al controllo ne ha reclamato la proprietà.

Multata anche una panineria di via Garibaldi per l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie. Anche in questo caso oltre alla sanzione di 173 euro è scattato il sequestro amministrativo dei tavoli e delle sedie per dieci giorni oltre alla sanzione di 150 euro.