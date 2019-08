Sequestrate due botteghe abusive: uno dei commercianti incassava anche il reddito di cittadinanza

La saracinesca alzata, i prodotti esposti e i clienti che entravano e uscivano. Tutto però senza che la vendita fosse autorizzata. Due negozietti "abusivi e completamente sconosciuti al fisco" sono stati scoperti dalla guardia di finanza. Si trovano uno a Ballarò e uno al Capo ed entrambi commercializzavano articoli per la casa e prodotti per igiene personale.

Il primo intervento, messo a segno con la collaborazione della polizia, ha interessato un minimarket nei pressi del quartiere di Ballarò con annesso deposito. Sono stati trovati scatoloni impolverati con dentro migliaia di prodotti per la casa, per l’igiene della persona e para-medicali, come detersivi, carta igienica, cosmetici, sacchetti per alimenti, guanti, pannolini e cerotti. Tutta la merce, secondo quanto reso noto, era priva della documentazione circa l'origine e il trasporto presso il negozio. Sopra uno scaffale espositivo, inoltre, sono state trovate tre banconote false. Nei confronti del titolare, un 60enne palermitano, sono stati ipotizzati i reati di falsificazione e ricettazione. I locali e la merce rinvenuta sono stati posti sotto sequestro con conseguente chiusura dell’attività commerciale.

Il secondo controllo in una bottega situata nei pressi del mercato del Capo. Anche in questo caso, i militari hanno proceduto al sequestro del locale e alla sospensione dell’attività per mancanza di licenza commerciale. Entrambi gli esercenti, uno dei quali percettore, tra l’altro, del reddito di cittadinanza, sono stati sanzionati amministrativamente per un importo di 3 mila euro.