Ballarò Buskers e mezza maratona, viabilità rivoluzionata nel weekend

Gli eventi in programma nel weekend rivoluzionano la viabilità cittadina. Sabato e domenica Ballarò sarà chiuso al traffico in occasione del festival internazionale delle arti di strada Ballarò Buskers; vietato circolare anche in via Grande Lattarini dove, a causa di una manifestazione artistica, sarà istituito anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in ambo i lati. Sabato, inoltre, in via Croce Rossa, tratto compreso tra piazza Giovanni Paolo II e via Villa Sofia, avrà luogo il mercato del contadino. E domenica si corre la mezza maratona di Palermo con partenza da Mondello, arrivo in centro e ritorno a Mondello. Infine, sempre domenica, a partire dalle 12.30 sarà istituita l’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio in occasione della partita Palermo-Licata e nel pomeriggio a Cruillas si svolgerà una processione religiosa. Ecco le strade chiuse e i nuovi divieti di sosta nel dettaglio:

Sabato 19 e domenica 20 ottobre

Ballarò Buskers

Dalle 18 di oggi all'1 del 19, nel perimetro costituito dalle sotto elencate vie e piazze è disposta la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati delle carreggiate e/o nelle intere aree: via Saladino (intero tratto), via G. M. Puglia (intero tratto), piazza S. Chiara (intera piazza), via Benfratelli (intero tratto), via dei Biscottari (tratto compreso tra via Saladino/via Benfratelli e via Guido delle Colonne), via Scarparelli (intero tratto), via Porta di Castro (da piazza Ballarò a vicolo Crivellaro), via San Nicolò all’Albergheria (tratto compreso tra via Porta di Castro e via Nunzio Nasi).

Dalle 17 del 19 ottobre 2019 alle 2 del 21, nel perimetro costituito dalle sotto elencate vie e piazze è disposta la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati delle carreggiate e/o nelle intere aree: via Saladino (intero tratto), via G. M. Puglia (intero tratto), piazzetta Pietro Speciale (intera area), piazza S. Chiara (intera piazza), via Benfratelli (intero tratto), via dei Biscottari (tratto compreso tra via Saladino/via Benfratelli e via Guido delle Colonne), via Scarparelli (intero tratto), via Porta di Castro ( da piazza Ballarò a via Fratelli La Gumina), via San Nicolò all’ Albergheria (intero tratto), via Barbieri (intero tratto), piazza Casa Professa (intera area), via Casa Professa (intero tratto), piazzetta Lucrezia Brunaccini (intera area), cortile Ecce Homo (intero tratto), piazza Ballarò (intera area), via Ballarò (intero tratto), via Rua Formaggi (intero tratto), piazza Baronio Manfredi Francesco (intera area), via F. Paolo Tesauro (intero tratto), vicolo della Pietà a Palazzo Reale (intero tratto), via Nunzio Nasi (intero tratto), piazza del Carmine (intera area), via del Ponticello (tratto compreso tra piazza del Ponticello e piazza Casa Professa), vicolo Averna (intero tratto), vicolo Casa Professa (intero tratto), via Nino Basile (intero tratto).

Sabato 19 ottobre

Mercato del Contadino (dalle 7 alle 13)

In viale Croce Rossa, carreggiata laterale davanti alla scuola, tratto compreso tra piazza Giovanni Paolo II e via Villa Sofia: chiusura al transito veicolare su una superficie di 99 metri quadrati complessivi per la posa di 11 gazebo su carreggiata dove vigerà anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

Domenica 20 ottobre

Mezza maratona

Nella giornata di domenica, il provvedimento di chiusura al transito veicolare - valido dalle 8 alle 12.30, riguarderà le seguenti vie e piazze: viale Regina Elena, Piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, viale Diana, viale Ercole, piazza dei Quartieri, ingresso Villa Niscemi, via c.d. Case Rocca, piazza Leoni, via dell'Artigliere, via del Granatiere, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Carducci, piazza Ruggiero Settimo, piazza Castelnuovo, via della Favorita, largo Willy Brandt, viale Principe di Scalea.

Infine, le seguenti vie e piazze saranno interessate dal divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 7 alle 12.30 "e comunque sino al termine della manifestazione del 20 ottobre": piazza Vittorio Veneto, via dell'Artigliere, via del Granatiere, via della Libertà, piazza Castelnuovo, via Turati, via Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, via Principe di Scalea, piazza dei Quartieri, via della Favorita, largo Willy Brandt, via Mater Dolorosa, piazza Pallavicino.

La polizia municipale riaprirà il transito veicolare delle vie e delle piazze interessate alla manifestazione dopo il passaggio dell'ultimo concorrente e delle auto dell'organizzazione. La viabilità alternativa verrà comunque garantita, rispetto alla chiusura delle aree sopra descritte, dalle vie e dalle piazze limitrofe, aperte al transito veicolare.

Alcune vie saranno interessate dal provvedimento, a partire dalle 11.30 di sabato alle 13.30 di domenica 20, "e comunque fino a cessate esigenze" per il montaggio del portale per la partenza e l'arrivo: si tratta di viale Regina Elena (chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta); viale Principe di Scalea (istituzione del doppio senso di marcia); via Anadiomene e via Glauco (senso unico di marcia e divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro).

Ore 15.00 - Partita Palermo – Licata

Istituzione dell’area pedonale a partire dalle 12.30 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole per e da Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa. Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II. L'area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

Ore 15.30 - Cruillas – Processione religiosa Maria SS. Del Rosario

Itinerario: Chiesa, via Cruillaspiazza Lampada, via Trabucco, via Cervello, via Gorgone, via Perricone, via Vanvitelli, via D’Antoni, via Oddo, via Cruillas, via Conceria, via Buzzanca, piazza Catania, via Buzzanca, via Mandalà, via Cruillas, chiesa.