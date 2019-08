Balestrate, sedia job e passerella in spiaggia: attivato il servizio per i disabili

In spiaggia a Balestrate ricompaiono la passerella per l'accesso al mare e la sedia job. Ripartito ieri, il servizio in spiaggia per i diversamente abili sarà attivo ogni giorno, fino al 31 agosto, dalle 9 alle 14. La postazione si trova sulla spiaggia Ovest, sul lungomare Felice D’Anna ed è gestita dalla società che si occupa del salvataggio a mare sulla spiaggia pubblica.

Saranno insomma i bagnini, insieme al personale qualificato, ad assistere i disabili durante il bagno. Il sindaco Vito Rizzo: "Un segno di civiltà e di attenzione per rendere le nostre spiagge accessibili a tutti".

