Balestrate "ritrova" la scuola Principe di Napoli, riaperta dopo i lavori di recupero

Festa a Balestrate per la riapertura della scuola elementare Principe di Napoli. L'istituto era chiuso da più di un anno per lavori di ristrutturazione. L'edificio è stato messo in sicurezza e gli impianti sono stati rifatti per una spesa di un milione e 200 mila euro. Il murales della scuola è stato dipinto da Beny Vitale, street artist di Cinisi.

"La riapertura di una scuola totalmente ristrutturata e rinnovata è motivo di orgoglio per tutti - commenta il sindaco Vito Rizzo - La 'nuova' scuola è sicura ed efficiente, confortevole e coloratissima. Il 2020 sarà un anno importante per Balestrate, lo cominciamo nel migliore dei modi possibili, guardando al futuro e alla formazione".