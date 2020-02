Balestrate, un albero di melograno per i bimbi malati di cancro: "Diamo radici alla speranza"

Nel cortile della scuola Aldo Moro, a Balestrate, da oggi c'è un albero in più. Un melograno, simbolo di ricchezza e fertilità, è stato piantato stamani in occasione della diciannovesima Giornata mondiale contro il cancro infantile. L'iniziativa è dell'Aslti, l’associazione siciliana per la cura dei tumori e delle leucemie infantili che ha aderito all’iniziativa della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica "Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”.

"L’iniziativa simbolica di piantare un albero di melograno - sottolineano Giuseppe Lentini e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - è l’occasione per riaffermare l’impegno delle associazioni e dei volontari nel potenziamento della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti con il cancro. Abbiamo anche l’obiettivo di rilanciare i temi e le istanze degli ex pazienti, uomini e donne guariti ormai da anni".

Nel comune del Palermitano l'iniziativa è stata realizzata con l'aiuto dell'associazione genitori balestratesi.