Baida, cede manto stradale: via Ruffo di Calabria parzialmente chiusa al traffico

Cede parte del manto stradale in via Ruffo di Calabria, a Baida, e il Comune dispone la chiusura della semicarreggiata per circa 100 metri (dal civico 17) in direzione di San Martino. E' quanto si legge in un'ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando dopo un sopralluogo del servizio Pronta reperibilità, che ha ravvisato una frana. Il cedimento è stato riscontrato dopo le abbondanti piogge che si sono abbattute in città la scorsa settimana.

Interdetto il transito sia per le auto che per i pedoni. I trasgressori rischiano l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro, a norma dell'articolo 650 codice penale, richiamato nell'ordinanza del sindaco. Provvedimento - che si è reso necessario "nelle more delle verifiche alla sede stradale e i relativi lavori di consolidamenti della scarpata" - è stato deciso "visti i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini".

Sul posto ci saranno due pattuglie della polizia municipale per segnalare la presenza del cedimento e smistare il traffico su vie alternative. All'ufficio Infrastrutture del Comune toccheranno le verifiche tecniche nella zona della frana, mentre la Rap si occuperà in un secondo momento del rifacimento del manto stradale. La borgata di Baida è stata una delle più flagellate dal maltempo: in via Falconara, poco sotto via Ruffo di Calabria, giovedì si è letteralmente sgretolato l'asfalto e la strada si è trasformata in un torrente.