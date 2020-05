La baia dei Francesi torna "di tutti": riapre il cancello di accesso alla spiaggia

Interviene il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, con un'apposita ordinanza a risolvere l'annosa questione dell'accesso alla spiaggia della baia dei Francesi, dall'ingresso di via Mongerbino. "Con la firma dell'atto - spiegano dal Comune di Bagheria - il sindaco ha ordinato ai residenti dell'area di garantire l'accesso a tutti i cittadini e turisti con la libera fruizione del passaggio per l'accesso alla battigia. Il cancello di accesso, dovrà essere aperto, ogni giorno, dalle ore 8 alle 20, dal 29 maggio e per tutta la stagione estiva. Si potrà accedere solo a piedi, senza alcun mezzo, neanche biciclette, pattini e mono-pattini inclusi".

Dagli uffici comunali sottolineano che l'ingresso sarà consentito "solo per accedere alla spiaggia senza soggiornare o bivaccare lungo il percorso che costeggia le abitazioni e si dovrà rispettare la privacy e la quiete della zona, senza schiamazzi o musica ad alto volume. Non si dovrà abbandonare alcun rifiuto prodotto lungo il percorso o sulla spiaggia, qualsiasi rifiuto dovrà essere riportato presso la propria abitazione per il corretto smaltimento. Sulla spiaggia, che non gode di servizio di controllo, non potrà accedere alcun minore di 14 anni se non accompagnato da genitori o adulti".

Il Comune di Bagheria ha poi fissato altri paletti. "Nel rispetto della normativa anti-Covid dovranno evitarsi in ogni modo assembramenti sia lungo il percorso, che sulla spiaggia, e lungo il viale abitato non dovrà essere prodotta musica o parlare ad alta voce dalle 8 alle 10 e dalle 14 alle 17. I cani dovranno essere portati al guinzaglio. Si pone così fine ad una questione che era stata sollevata da diversi fruitori della deliziosa baia dei Francesi che si erano costituiti anche in un comitato con un gruppo nato su Facebook per chiedere, con forza, l'apertura del cancello, cancello di cui l'amministrazione ha disposto oggi l'apertura".