Cefalù, vigilia di Natale al mare: tuffo di gruppo con costume e cappellino rosso

Anche quest'anno c'è chi non ha rinunciato a festeggiare la vigilia di Natale con un bel bagno al mare. A Cefalù in tanti hanno accettato l'invito dell'associazione Nuoto Kepha che da quattro anni organizza il tuffo fuori stagione. Domenica 24 dicembre si sono dati appuntamento al vecchio molo alle 11 e, con tanto di costume rosso e cappello di Babbo Natale in testa, hanno sfidato l'acqua gelida per fare una nuotata di gruppo. A seguire hanno brindato e si sono scambiati gli auguri. Tradizione rispettata dunque anche nel 2017.

